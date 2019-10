РУСКИ КЕРЕСТУР – Од пондзелку, 28. октобра, почина нови, жимски роботни час валалского шмециска, дознава Рутенпрес у Явним комуналним подприємстве „Руском”.

Гражданє свой одпад по новим годни на шмециско вивесц у чаше од 12 до 16 годзин, а нє як було потераз у лєтнїм периодзе, кед шмециско робело од 15 до 19 годзин.

