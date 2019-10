Вигласани ребаланс буджета

ШИД – Одборнїки Скупштини општини (СО) Шид на вчерайшей схадзки вигласали Одлуку о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету за 2019. рок, а з такволаним ребалансом вкупни приходи з 1.385.409,000 динари утвердзени на 1.413.539,000 динари (дакус вецей як 1,4 милиярди динари).

Средства звекшани пре вецей инфраструктурни проєкти и финансийни обовязки спрам хасновательох буджета, насампредз зоз обласци просвити.

СО прилапела и вименку Програми дїлованя ЯКП „Стандард“ пре пренаменку средствох зоз наменкових средствох за вибудов резервоара за воду у Вашици за водовод у валалє Люба.

Принєшени и одлуки з обласци реґулованя такси превозу, явного ошвиценя, хаснованя средствох буджетного фонду за защиту животного штредку, а прилапени и вименки Дїловнїка о роботи СО, як и програма роботи ПУ „Єлица Станивукович Шиля“ за 2019/20. школски рок, як и Звит о роботи спомнутей установи за 2018/19. школски рок, а прилапена и вименка Статута Културно-образовного центру.

