НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прикажеме концерт Катедралного хору зоз Крижевцох у церкви у Новим Садзе, яки авит зоз 64. Саяму кнїжкох у Беоґрадзе, на котрим були представени и виданя Новинско-видавательней установи „Руске слово” и Заводу за културу войводянских Руснацох.

Ту и прилог зоз литературного стретнуца котре Руснаци зоз Беоґраду орґанизовали у шветлє наступней Културней манифестациї „Костельникова єшень”, як и прилог зоз концерта музично-фолкорних секцийох, котри ше орґанизує у Дому култури у Руским Керестуре.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 и 11 г. и на вовторок на 22 годзин.

