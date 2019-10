Октоберски акценти

Док тото число новинох уж будзе у друкарнї, на 64. Медзинародним сайме кнїжкох у Беоґрадзе буду представени нови руски видня НВУ ”Руске слово” и Заводу за културу войводянских Руснацох хтори обявени медзи двома найвекшима реґионалнима смотрами видавательства и писаного слова. Прето кнїжка и литература буду у фокусу нашого шлїдуюцого числа. Як наява з тей нагоди най будзе и октоберски додаток за литературну творчосц Литературне слово, хтори, як и звичайно, виходзи у остатнїм числу ”Руского слова у мешацу.

Тераз нам акцент и на подїйох означованя 75- рочнїци од ошлєбодзеня у Другей шветовей войни по наших местох, хтори го, як и векшина населєньох у Бачкей, дочекали у остатнїх двох тижньох октобра 1944. року. Октоберски акцент ище на старшей популациї наших согражданох, хторим пошвецени тот єшеньски мешац.

Попри наисце числених руских подїйох хтори наявени у рубрики Дзе цо будзе, визначим же тей єшенї обновиме покус забуту праксу усних новинох ”Руского слова, односно стретнуце з читачами и публику по наших местох. Почнєме у Коцуре уж тей соботи, заплановани и Руски Керестур и Дюрдьов, а шицко вочи красному ювилею, 75-рочнїци хтори наша Хижа преслави нарок.

Медзитим, тото цо, голєм затераз, найкрасши упечаток тей єшенї, то праве тото же ище анї нє здабе на єшень. Тоту праву, жимну, дижджовну, допиту. Уживайме, прето, ище док можеме, у єшенї красней и златей, як зоз школярских составох.

