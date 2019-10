На вовторок будзе презентация за польопривреднїкох у Кули

КУЛА – Розвойни фонд АП Войводини наютре, 29. октобра, отрима презентацию у Кули на хторей представи вигодносци за реґистрованих польопривредних ґаздовствох, правни особи и поднїмательох. На презентациї годно достац информациї о кредитних линийох и других можлївосцох хтори понука Розвойни фонд Войводини.

Презентация будзе отримана у Малей сали Скупштини општини Кула зоз початком на 11 годзин.

У рамикох презентациї будзе представена кредитна линия за польопривреднїкох и польопривредни ґаздовства, длугорочни кредити за купованє жеми, краткорочни кредити за обрацаюци средства и длугорочни кредити за набавку польопривредней механїзациї. Попри тим, буду представени и можлївосци хтори понука ИПАРД програма, субвенционовани камати за систему за наводньованє, як и за етно туризем и туризем.

Шицки подробнєйши информациї о спомнутей презентациї мож достац у Канцелариї за локални економски розвой општини Кула (751 – 156) або прейґ представнїка Фонда за розвой Войводини – 063/344-581 Станиша Станишич.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)