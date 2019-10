Посадзени древка у порти Лєтнєй резиденциї

ШИД – Всоботу Парохия Преображеня Господнього орґанизовала роботну акцию у хторей ше садзело древка у порти Лєтнєй владическей резиденциї.

Стари, дослужени чемпресово древка тидзень пред тим повиберани, а посадзени 22 нови младнїки туї хтори зоз свойого розсаднїку квеца и древкох у Бикичу даровала Дуня Гнатко, инженєрка пейзажней архитектури зоз Шиду.

Младнїки посадзени з обидвох бокох дражки ґу главним дзвером будинка Лєтнєй владическей резиденциї.

На акцию ше одволали осемцме хлопи хтори вєдно з парохом о. Михайлом Режаком робели по пополадньово годзини, а жени зоз Старшого шестринства ше постарали за окрипенє.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)