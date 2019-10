Сербска напредна странка преславела свою славу

ШИД – На швето Святей Петки, 27. октобра, Општински одбор Сербскей напредней странки преславел славу странки пошвецену тей защитнїци.

У церкви Святого Миколая служена литурґия зоз пошвецаньом славского колача, а потим у просторийох странки отримани коктел за членох, симпатизерох и прихильнїкох странки.

Зоран Семенович, поверенїк ОО СНС, винчуюци швето поручел же ше општина Шид вше баржей инфраструктурно и економски розвива и же за наиходзаци виберанки 2020. року нє буду виявйовани обецунки, алє указани резултати того цо поробене.

