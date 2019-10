У Руским доме отримани вистава ,,Твитература з мура” и Усни новини

КОЦУР – Всоботу, 26. октобра, у Руским доме у Коцуре отримани два подїї – вистава ,,Твитература з мура” Емилиї Чизмар и Усни новини, котри орґанизовали Новинско-видавательна установа „Руске слово” и КУД „Жатва”.

Предсидатель КУД „Жатва” Микола Шанта привитал шицких присутних и уведол их до першей подїї у котрей була представена твитература авторки зоз Коцура, сотруднїци новинох и младежского часопису МАК Емилиї Чизмар. О єй творчосци, як и о самей вистави бешедовали Александра Бучко и Анамария Ранкович спред Заводу за културу войводянских Руснацох котри финансийно потримал виставу, а представела ше и сама авторка. Як визначела, твити котри представени у предходним периоду виходзели у МАК-у, и мило єй же є як таке препознате з боку „Руского слова” хторе ношитель того проєкта и Заводу котре помогло у його витворйованю. У музичней часци програми наступела Танита Ходак котра одшпивала два писнї.

Друга подїя того вечара облапяла представянє новинох „Руске слово” и других виданьох тей Новинско-видавательней установи у котрим участвовали директор др Борис Варґа, главни и одвичательни редактор новинох Иван Сабадош, редакторка Рутенпресу Ясмина Дюранїн, лекторка-редакторка Блажена Хома Цветкович, одвичательни редактор часописа „Шветлосц” Микола М. Цап и одвичательни редактор Видавательного оддзелєня. Кажди редактор бешедовал о своїм ресору, а потим и одвитовали на питаня и зауваги котри достали од присутних нащивительох. Модератор вечара бул Микола Шанта.

Як на концу подїйох визначел директор Варґа, було то конструктивна розгварка и приємне стретнуце коцурских читачох ,,Руского слова” и представнїкох тей Новинско-видавательней установи.

