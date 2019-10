Новосадянє дочекали Катедрални хор зоз Крижевцох

НОВИ САД – У новосадскей церкви св. апостолох Петра и Павла, всоботу, 26. октобра, на Служби Божей на 18 годзин, шпивал Катедрални хор зоз Крижевцох.

Службу Божу служел о. Михайло Симунович зоз Крижевцох, а сослужел о. Юлиян Рац, парох новосадски. На Служби шпивал Катедрални хор зоз Крижевцох, а по законченю Служби Божей хор отримал пригодни концерт.

Новосадски парох о. Юлиян Рац привитал членох Хору зоз радосцу, а понеже зме були у истей епархиї, треба ше и надалєй стретац, радовац єдни другим и славиц Бога. Вон привитал и паломнїкох хтори пришли вєдно зоз хором до нашей конкатедралней церкви у Новим Садзе и з надїю же ше таки стретнуца предлужа пожадал им приємне пребуванє у наших парохийох.

Радосц и поздрави зоз Крижевцох Новосадяном принєсол о. Михайло Симунович и виражел жаль же ше им пред двома роками нє удало присц на паломнїцтво до наших парохийох.

На приємним дочеку подзековал и дириґент Озрен Боґданович, и придал новосадскому парохови дарунки.

По отриманим концерту парохиянє и госци ше предлужели дружиц у просторийох Руского културного центру.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)