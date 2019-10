У Керестуре нєшка добродзечне даванє креви

РУСКИ КЕРЕСТУР – Червени криж Кули нєшка орґанизує акцию добродзечного даваня креви у просторийох Месней заєднїци Руски Керестур од 8 по 11,30 годзин. У Крущичу акция будзе отримана истого дня од 13 до 14 годзин.

Акция будзе орґанизована з помоцу трансфузиомобила, превозки у котрей штири особи источашнє можу дац крев.

Особи котри жадаю дац крев и на таки способ помогнуц другим муша буц здрави, одроснути особи од 18 до 65 роки.

Здравстевени стан превери ше з лїкарским препатрунком и препатрунком креви скорей даваня креви. Особи хтори даваю крев муша буц чежши як 50 килограми, тїлесну температуру нїзшу од 37 ступнї и пулс од 50 по 100 дурканя у минути.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)