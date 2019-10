На Интерферу похвалєна радио-репортажа Александри Бучко

БЕОҐРАД – У рамикох 24. Интерферу Златна НИКА у Беоґрадзе, вчера подзелєни награди за найлєпши репортажи новинаром у пейц змагательних катеґорийох, а з окремним акцентом на ориґиналносц теми, новинарску шмелосц и дружтвени уплїв.

Новинарка Рускей редакциї Радио Нового Саду Александра Бучко похвалєна за радио-репортажу „Мини електрани макси тема”, у катеґориї радио-репортажох.

Фестивал Интерфер (Интернационални фестивал репортажи) отримани 24. раз, а додзелює награди и за телевизийну, новинску, фото и дружтвено одвичательну репортажу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)