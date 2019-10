Аматере ше представели з розкошнима танцами и гласами

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 26. октобра, у Велькей сали Дома култури у Руским Керестуре отримани цаловечарши концерт музично-фолклорних секцийох.

Концерт отворел подмладзени фолклорни ансамбл Дома култури зоз танцом „Швето на Карпатохˮ, потим Мирослав Малацко одшпивал шпиванку „Шицко то пре подле виноˮ, а перша часц програми закончена зоз танцом „Закарпатски чардашˮ фолклорного ансамблу Дома култури.

Фолклорна секция других и трецих класох основней школи одтанцовала хореоґрафию „Ша, я тебе дамˮ, седми и осми класи ше представели зоз танцом „Ой верше, мой вершеˮ, а потим ше Вельки народни оркестер представел зоз инструменталом „Танєчни потпуриˮ.

Присутни патраче потим з моцним аплаузом наградзели аматерох Дома култури хтори посцигли замерковани резултати у 2018/2019. року. Медзи визначенима були члени Рецитаторскей секциї зоз пласманом на Републичну смотру, Тамбурови оркестер и хлопска шпивацка ґрупа хтори участвовали на Покраїнским фестивалу фолклорних традицийох „Панонски вашарˮ у Вербаше. Тиж, шицки секциї участвовали на фестивалох хтори ше през рок орґанизує у рамикох рускей националней заєднїци, а мали и числени наступи у жеми и иножемстве, як и на радию и телевизиї. После визначованя успихох, концерт предлужели члени фолклорного ансамбла зоз хореоґрафию „Ей, найкрасши венок, кед у нїм барвенокˮ, а потим наш познати шпивач Михайло Бодянец, после вецей рокох павзи, одшпивал два шпиванки Якима Сивча „Як давно то булоˮ и „Качмар дай нам виноˮ. Свой наступ Бодянец закончел зоз власну композицию „Мой валал – Руски Керестурˮ у народзе познату як „Писня Руснакаˮ. Цаловечарши концер закончени зоз наступом фолклорашох зоз танцом „Идзе вербунґ идзе, горе Керестуромˮ.

Авторе хореоґрафийох у хторих нащивителє концерту мали нагоду уживац – Силвестер Ґача, Йоаким Рац, Ґабриєла Саянкович и Сашо Палєнкаш, хторому з тей нагоди повинчоване и 30 роки аматерского анґажованя у велїх секцийох Дома култури. Програму пририхтали: хореоґраф Сашо Палєнкаш, и музични руководитель, аранжер и шеф оркестри мр Мирко Преґун, а шицки танци и шпиванки провадзел Вельки народни оркестер, под руководством мр Мирка Преґуна. Конферансу написал Михайло Бодянец, а водитель цаловечаршей програми бул Андрей Орос.

