Катедрални хор госцовал и у Коцуре

КОЦУР – Вчера, 27. октобра, у грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре у Велькей Служби Божей шпивал Катедрални хор зоз Крижевцох.

Службу Божу служели парох з Крижевцох о. Михайло Симунович, а сослужели парох коцурски о. Владислав Рац, пензионовани професор о. др Яков Кулич и капелан коцурски о. Данил Задрепко.

Числени вирни у полней коцурскей грекокатолїцкей церкви пришли присуствовац тей святочней хвильки и послухац хор котри зоз своїм шпивом возвелїчал Службу Божу тей нєдзелї.

По законченей Служби Божей, парох о. Рац приял дарунок котри госци принєсли з тей нагоди до коцурскей парохиї, а потим и придал дарунки котри порихтали за госцох з Крижевцох же би мали памятку на тоту нащиву. Шицки присутни мали нагоду чуц ище даскельо писнї хора котри того року означує 10. рочнїцу роботи.

