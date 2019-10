Хор з Крижевцох нащивел и Керестур

РУСКИ КЕРЕСТУР – Катедрални хор зоз Крижевцох на своїм паломнїцко-туристичним путованю по Войводини и наших парохийох внєдзелю, 27. октобра, нащивел и Руски Керестур.

Госци ту перше нащивели будинок Замок и музейну збирку дзе их дочекала предсидателька Туристичного здруженя Руски Керестур Любица Нярадийова, а зоз штандом своїх продуктох и Здруженє женох „Байка” и продукователька жимнїци Таня Югик.

Отамадз Крижевчанє нащивели Катедралну церкву св. оца Миколая и крипту дзе поховани владикове, зоз чим їх подробно упознал катедрални парох зоз Крижевцох о. Михайло Симунович, родом Керестурец, хтори дакеди и ту службовал як капелан.

Крижевски хор на концу нащивел и марийово святилїще Водицу дзе шпивали Молебен до Богородици у лєтнєй каплїци, а з тей нагоди пришли и велї домашнї вирни.

На законченю своєй нащиви нашому краю, Крижевчанє нєшка нащивя Суботицу и єй церкви и други знаменїтосци.

