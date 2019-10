Кнїжка о Радию промовована и у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Штварта промоция кнїжки „Гласи и часи – 70 роки Рускей редакциї Радио Нового Саду”, а пред централну промоцию з истей нагоди, отримана всоботу 26. октобра у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.

О кнїжки гуторели авторе Мария Тот и Дюра Латяк, редакторка виданя Ирина Гарди Ковачевич, а модератор була Єлена Перкович. Присутни могли дознац о интересантних поняцох зоз кнїжки, амбиєнту у котрим ше робело, як ше ходзело на терен по наших местох по материял за емисию и кельо часу за таке требало видвоїц, як и о рокох кед утаргнути радио емисиї на руским язику.

По законченю урядовей часци програми нащивительом подаровани по прикладнїк кнїжки, а вецей прикладнїки библиотеки КУД „Тарас Шевченко” и Народней општинскей библиотеки „Велько Петрович” оддзелєнє у Дюрдьове. Кнїжку видала НАР, а друкованє оможлївели Завод за културу войводянских Руснацох, ЯМУ РТ Войводина и Национални совит рускей националней меншини.

