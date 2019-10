ЖАБЕЛЬ – У спортскей гали у Жаблю, всоботу 26. октобра, отримани други Саям пензионерох „Пензионере – наша обавязка”.

Саям урядово отворел предсидатель Општини Жабель Чедомир Божич, а найстарши гражданє могли вихасновац рижни вигодносци – безплатни медицински препатрунки, совитованя и препорученя котри значни за їх здравствени стан, алє и за други обласци важни за тот животни период.

Програма була информативного, едукативного и забавного характеру.

