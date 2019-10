Медзигородска вистава дробних животиньох будзе у новембру

КУЛА – У сали Основней школи „Петефи бриґадаˮ од 9. по 10. новембер Здруженє за защиту и одховйованє дробних животиньох зоз Кули орґанизує 45. Медзигородску виставу дробних животиньох. Животинї ше муши принєсц на виставу на дзень отвераня, 8. новембра од 18 по 16 годзин, иншак орґанизатор нє будзе ґарантовац одценьованє.

На вистави можу участвовац шицки котри индивидуално або прейґ своїх здруженьох одховюю дробни животинї. Виложени животинї муша мац одвитуюци персцень або тетоважу, и муша буц вакциновани найменєй 15 днї скорей вистави.

Приявиц ше мож на шлїдуюци адреси: Ґоран Комненич, Виноґрадска 33, Кула; телефон 025/724-490, 063/80-88-503; Андор Плетикосич, Владимира Назора 12, Кула; телефон 025/725-607, 064/00-60-328; Милан Йокич, Иве Лоле Рибара 117, Кула; телефон 025/722-573.

Термин за прияви по 3. новембер 2019. року, а вистава будзе отворена 9. новембра од 8 по 19 годзин, и 10. новембра од 7 по 13 годзин.

