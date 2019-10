Внєдзелю бул Кирбай у Суботици

СУБОТИЦА – Внєдзелю, 27. октобра, на швето Христа Цара, вирни грекокатолїцкей парохиї у Суботици преславели храмове швето Кирбай, на хторе ше у каплїци францисканскей церкви св. Михаила позберали у досц красним чишлє, а трецина медзи нїма були дзеци.

Кирбайску Службу Божу служел парох керестурски и управитель суботицкей парохиї о. Михайло Малацко, котри и наказовал о значносци того швета, и акцентовал же ше за приход царства нєбесного модлїме кажди дзень у Оче нашу.

Апостол першираз читал школяр Филип Дюмич, а шпиванє водзели шестри Служебнїци Веронїка Крйока и Авґустина Илюк. На друженю после Служби домашнї ш. Веронїки подзековали зоз квецем, за єй служенє и у їх парохиї док 15 роки пребувала у Руским Керестуре, а тераз одходзи на службу до Ужгороду.

