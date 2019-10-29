Mож купиц уходнїци за Бал младих у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Нєшка и наютре шицки заинтересовани можу купиц або превжац резервовану карту за Бал младих у орґанизациї младих з Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” з Дюрдьова. Карти ше будзе предавац у спомнутим Дружтве у улїци Краля Петра Першого 64 у Дюрдьове, од 20 по 21 годзин.

Бал будзе на шлїдуюцу соботу, 9. новембра и орґанизовани є за младих од петнац по трицец пейц роки. Балованє почнє на 19 годзин у просторийох Дружтва, грац будзе Пицикато бенд, а орґанизована богата вечера и томбола. Уходнїци мож резервовац по тоту соботу 2. октобра при Тамари Салаґ на 064/ 412-98-85, уходнїца 1 200 динари.

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