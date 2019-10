Дзень отворених дзверох Филозофского факултету

НОВИ САД – Филозофски факултет Универзитета у Новим Садзе пририхтує Дзень отворених дзверох на соботу, 2. новембра, од 10 до 13 годзин.

На Дзень отворених дзверох поволани шицки штредньошколци котри жадаю уписац даєден зоз 50 акредитованих студийских програмох на Филозофским факултету, односно и на Оддзелєню за русинистику. Того дня годно дознац и як ше треба пририхтац за приємни испит, дзе студенти змесцени, цо по законченим факултету, чи єст черанка студентох и други питаня котри можу интересовац будуцих студентох.

