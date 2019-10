НОВИ САД – У новосадским Руским културним центру на стреду, 30. октобра, будзе орґанизоване друженє як пририхтованє за тогорочну Ноц босоркох.

Стредове друженє будзе тематске, та орґанизатор поволал младих на славянску Ноц босоркох у прикрашеним клубу аматерох РКЦ, дзе окрем цикавих прикраскох и напою, будзе музика рижних славянских народох. Пре цо лєпшу атмосферу на тим нєзвичайним вечару, треба буц креативни и присц намаскирани у slavic стилу.

