Кирбай преславели и вирни у Вуковаре и Осиєку

ВУКОВАР – На швето Христа Цара, внєдзелю 27 октобра, у Вуковаре у грекокатолїцкей церкви преславени родзени и имени дзень тей церкви.

Окрем вирних и їх госцох, на Служби Божей котру предводзел о. Владимир Седлак зоз Петровцох, були присутни и паноцове Роман Ступяк зоз Миклошевцох, Владимир Седлак зоз Петровцох, Владимир Мудри зоз Винковцох, Олеґ Стурко зоз Райового Села, як и паноцове Владимир Еделински Миколка зоз Беркасова, о. Михайло Режак зоз Шиду и о. Владислав Варґа зоз Сримскей Митровици, як и домашнї паноцец Владимир Маґоч.

Пригодне наказованє з нагоди того швета по руски, українски и горватски отримал о. Мудри зоз Винковцох, а на Служби шпивали Шестри служебнїци зоз манастира у Вуковаре и дзияк зоз Петровцох Петро Федоран. На концу Служби Божей бул и обход коло церкви.

Кирбай преславели и вирни осиєцкей грекокатолїцкей церкви Христа Цара. Службу Божу служел о. Милан Стипич, апостолски управитель Крижевацкей епархиї, котри окреме подзековал шестром Василиянком у чиїм ше манастире находзи парохийна церква, и повинчовал им 100-рочнїцу од приходу до парохиї у Осиєку, преноши сайт Крижевацкей епархиї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)