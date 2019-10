Каролина Гарди наградзена на ОПЕНС-овим конкурсу

НОВИ САД – На наградним конкурсу ОПЕНС-а за кратку приповедку на тему сербских народних присловкох Каролина Гарди, школярка Карловацкей ґимназиї, наградзена за приповедку „Ђе није мачке, ту и миши коло воде”.

Новосадски штредньошколци хтори наставу слухаю на сербским, мадярским и словацким язику достали задаток же би написали кратку приповедку зоз єдней од двацец понукнутих сербских народних присловкох, так як их вони розумя, у складзе зоз часом у хторим жию, а наградзена приповедка би мала прероснуц до анимированого филма.

Першу награду, пенєжну, достала школярка Анита Вербаси, а дарунки як награди достали Миона Дюришич и Каролина Гарди. Награди школярком уручели координатор ОПЕНС-а Вукашин Ґрозданович и подпредсидатель Покраїнскей влади Дьордє Миличевич.

На нєшкайши дзень, ОПЕНС розписал и нови конкурс за кратку приповедку котру мож послац до 5. децембра, а на котрим можу участвовац штредньошколци зоз цалей Войводини.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)