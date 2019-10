Преславени Кирбай у Новим Орахове

НОВЕ ОРАХОВО – У Новим Орахове внєдзелю, 27. октобра, у предвечарших годзинох у грекокатолїцкей парохиї преславени двацец шести Кирбай з нагоди швета Христа Цара.

Ораховски парох, котри источасно и парох у Коцуре, о. Владислав Рац у казанї на Служби Божей повинчовал шицким вирним щешлїви Кирбай. На Служби були присутни вирни шицких ґенерацийох.

Велї госци тей штвартей нєдзелї у октобру, кед ше слави Кирбай у Новим Орахове, вєдно з домашнїма уживали у красней єшеньскей хвилї котра потирвала цали дзень. Преславели тото швето и на вашарскей часци, а познєйше преслава предлужена и у обисцох.

