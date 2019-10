И млади добродзечни давателє креви

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як виявела Соня Сабадош, волонтер Червеного крижа Кула, пондзелок. 28 октобра на заєднїцку акцию Червеного Крижа Кула и Заводу за трансфузию креви зоз Нового Саду приявели ше 40-еро учашнїки, а пришла 31 особа. Крев дали 25 особи, од котрих 6 жени. Першираз крев дали пейц особи.

Трансфузиомобил вчера першираз пришол до Керестура, у котрим крев источашнє можу дац штири особи. Гоч простор у трасфузиомобилу нє вельки, шицко ушорене так же би и медицинским роботнїком и давательом було цо приємнєйше и же би були задоволєни гиґиєнски условия.

