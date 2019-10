БАЧИНЦИ – На штварток, 31. октобра, на швето святого апостола и еванґелисти Луки, будзе преславене храмове швето Кирбай, а Служба Божа заказана за 11 годзин.

Вечар пред Кирбайом, нєшка на 18 годзин, о. Дарко Рац будзе служиц кирбайске Саночне, а на Служби Божей на Кирбай будзе наказовац о. др Яков Кулич зоз Коцура, длугорочни професор на Восточним Папским Институту у Риме, тераз у пензиї.

