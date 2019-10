Барз добри резултати стонотенисерох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Столнотенисере СТК „Русинˮ зоз Руского Керестура, прешлeй нєдзелї, 27. октобра, у 4. колє Южнобачкей лиґи, дома бавели зоз екипу СТК „Селенчаˮ зоз Селенчи и победзели з вкупним резултатом 4:1. На єдним з наймоцнєйших Отворених турнирох у Беоґрадзе посцигли барз добри резултат, бо Матей Сабадош вошол медзи 16 найлєпших, а хвильково є 15. на топ лїстини столнотенисерох Сербиї.

На нєдзельовим змаганю у Лиґи Русиново столнотенисере бавели у стандардним составе – Сабадош Матей, Сабадош Михайло и Фейди Иґор, перши двоме бавяче и поєдинєчно и у дублу победзели.

На шлїдуюцу нєдзелю, 3. новембра, Русин госцує процив екипи зоз Светозар Милетичу.

У викенду 19 и 20. октобра, Русиновци участвовали и на Отвореним турнире Беоґраду хтори єден з двох наймоцнєйших турнирох у Сербиї, а найвекши успих у катеґориї кадетох посцигнул Сабадош Матей хтори вошол до 16 найлєпших.

У катеґориї младших кадетох змагали ше Фейди Иґор, Шанта Александар, Матей Макаї и Колошняї Стефан. Перши двоме прешли квалификациї и вошли медзи 64-ох найлєпших бавячох. Фейди там на главней табли у першим колє побил, та вошол медзи 32-ох найлєпших, алє друге коло страцел и випаднул, док Макаї випаднул после першого кола на главней табли.

У юниорскей катеґориї наступели Горняк Стефан и Сабадош Матей, алє ту нє прешли квалификацийни змаганя. И попри тим, тренер Драґан Ковачевич визначує ше преход до квалификацийох за таки мали клуб на таким турнире барз вельки успих.

