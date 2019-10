Керестурски школяре нащивели музеї у Беоґрадзе

БЕОҐРАД – Даскельо школяре и професоре рускокерестурскей Школи „Петро Кузмяк” нащивели Народни и Етноґрафски музеї у Беоґрадзе, а нащива планована у рочним планє Школи.

У Народним музею опатрели дїла домашнїх и иножемних малярох, а у Етноґрафским народни облєчива, предмети з давней прешлосци, дакедишнї хижи и други културни скарб.

Як визначела директорка Школи Хелена Пашо Павлович з тоту нащиву ше сцело допринєсц розвиваню любови ґу уметносци вообще, же би школяре видзели важни и вредни уметнїцки дїла и традицию.

