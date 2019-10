ШИД – У просторийох Червеного крижу пондзелок, 28. октобра, отримана акция за добродзечних давательох креви у орґанизациї Заводу за трансфузию креви з Нового Саду и Червеного крижу.

На акцию ше одволали 38-еро давателє, а после препатрунка дохтора, крев дали 33-йо з хторих штверо першираз.

Пред даскельо днями акция отримана и у валалу Ердевик у трансфузиомобилу, а одволали ше 19-еро давателє. Од петнацецерих особох пецеро першираз дали крев.

