Отримана презентация проєкту „ Старанє о дзецох одвичательносц шицких“

ШИД – У сали Скупштини општини вчера отримана презентация проєкта „ Старанє о дзецох одвичательносц шицких“, хтори медзи 20 локалнима самоуправами у Сербиї достала и Општина Шид, як ношитель проєкту.

Слово о стараню о дзецох од народзеня по 6,5 роки з материялно загрожених фамелийох, а ту облапена здравствена и социялна защита, як и образовно-воспитни услуги предшколскей установи.

Проєкт потримало Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою Сербиї з потримовку Шветовей банки, а Општина Шид за тот проєкт достала 4,6 милиони динари.

Партнере у тим проєкту Предшколска установа „Єлица Станивукович Шиля“, Дом здравя, Центер за социялну роботу и Червени криж, а вчера подписани контракти о сотруднїцтве.

