У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, котра почина на 20,30 годзин, госци у студию наявя виставу котру реализує Завод за културу войводянских Руснацох у рамикох проєкта „Руснаци у циклусу животних обичайох”.

У другей часци емисиї будзе емитовани музични блок наших познатих шпиванкох, а у предлуженю програми, на 21,30 годзин, будзе премиєра новей младежскей ТВ емисиї „Слово младих” котра реализована у нєзависней продукциї Новинарскей асоцияциї руснацох.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

