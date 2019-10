НОВИ САД – НВУ „Руске слово” видала и други том кнїжки „Руснаци”, чий автор Дюра Латяк, котри нєшка будзе представени новосадскей публики у просторийох Руского културного центру на 20 годзин.

О кнїжки буду бешедовац Микола Шанта, рецензент Саша Сабадош и сам автор. Вечар музично прикраши Хор „Гармония”.

Перши том тей кнїжки обявени 2017. року, а обидва кнїжки купиц у нашей онлайн кнїжкарнї, як и од колпортерох.

