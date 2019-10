У тогорочней продукциї обявени пейц нови кнїжки

НОВИ САД – На Сайме кнїжкох у Беоґрадзе представени пейц нови кнїжки котри видала наша Установа у тогорочней продукциї.

Дюра Латяк автор другого тома кнїжки „Руснаци” (перши том видруковани 2017. року), а обявени и три кнїжки за дзеци – „Боси по праху” автора Силвестера Д. Макая, „За главки у лавки” Ирини Гарди-Ковачевич и „Їжик Голик” академика Юлияна Тамаша.

Попри дзецинскей литератури, обявени и зборнїк литератури младих 2010–2020 „Гумно 2: дзеци з дружтвених мрежох” як додаток у часопису МАК.

Шицки кнїжки буду представени и у порядней програми наиходзацей Културней манифестациї „Костельникова єшень”, а можу их купиц од наших колпортерох и у онлайн кнїжкарнї на нашим сайту.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)