„Руске слово” видало першу сликовнїцу по руски за наймладши дзеци

НОВИ САД – Зоз друку вишла перша сликовнїца по руски „Як ше тройо прашатка рихтали за жиму” за наймладши дзеци, од два по пейц роки. Авторка рисункох и адаптациї текста Любица Фа-Гарди з Канади.

То перша кнїжка у новостворенeй едициї „Заградка”, котру порушала НВУ „Руске слово” як резултат координациї медзи редакциями Видавательней дїялносци и часопису „Заградка”.

Сликовнїца „Як ше тройо прашатка рихтали за жиму” сучасна интерпретация познатей приповедки о троїх прашаткох – Софронки, Онуфрийови и Петрикови, прилагодзена часу и рускей бешеди, без елементох насилства.

Кнїжочка видрукована на твардим картону, котри НВУ „Руске слово” нє хасновало у своїх виданьох и прилагодзена є возросту дзецом, а мож ю купиц у представительствох НВУ „Руске слово”, або на сайту по цени од 300 дин.

Сликовнїца за наймладших „Як ше тройо прашатка рихтали за жиму” будзе представена зоз ище трома новима кнїжками за дзеци у новембру на Манифестациї „Костельникова єшень”.

