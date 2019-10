Школяре основних школох вербаскей општини участвую у квизу ,,Брудне чи чисте – нє исте”

КОЦУР/ВЕРБАС – У основних школох на териториї општини Вербас од 29. по 31. октобер запровадзує ше едукативне квиз змаганє, котре часц проєкту Нємецкого медзинародного сотруднїцтва ҐИЗ ,,Управянє з одпадом у контексту климатских пременкох”.

Школяре од пиятей по осму класу дзевец основних школох вербаскей општини у квизу ,,Брудне чи чисте – нє исте” буду мац можлївосц указац свойо знанє о рециклажи и еколоґиї. Як гварели орґанизаторе, дзеци през питаня и интересантни бависка науча прецо рециклажа значна, цо шицко мож рецикловац и як ше правилно роздвоює одрутки.

Квиз по основних школох почал 29. октобра, кед ше змагали школяре у Змаєву, Равним Селу и Бачким Добрим Полю. Вчера, 30. октобра, змагали ше школяре ОШ ,,Петар Петрович Нєґош” у Вербаше, як и школяре у Коцуре и у Савиним Селу. Нєшка будзе квиз ище у школох ,,Светозар Милетич” и ,,Братство єдинство” у Вербаше.

Побиднїцки екипи зоз каждей школи на пияток буду участвовац у квизу на општинским змаганю котре ше отрима у ОШ ,,Светозар Милетич” у Вербаше. Побиднїцки тим з того змаганя будзе участвовац на реґионалним змаганю Южнобачкого округу.

Проєкт Нємецкого медзинародного сотруднїцтва ҐИЗ ,,Управянє з одпадом у контексту климатских пременкох” запровадзує ше у сотруднїцтве зоз Министерством защити животного стредку у 17 локалних самоуправох.

