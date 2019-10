ВЕРБАС – На пияток, 1. новембра, почина реализованє проєкту ,,Мобилна клинїка” котри вєдно запровадза Нєзависна нєпрофитна орґанизация за потримовку гуманитарним програмом ,,Русийска гуманитарна мисия”, Општина Вербас и Дом здравя ,,Велько Влахович”.

Роби ше о здравствених препатрункох у специялней теренскей превозки котра обидзе шицки места у вербаскей општини, у котрей гражданох будзе препатрац сербско-русийски тим дохторох. Акцент будзе на гражданох без социялней защити и на слабо рухоми старши особи.

– Роками укладаме енерґию до будованя приятельских одношеньох зоз Амбасаду Русийскей Федерациї у Сербиї и проєкт ,,Русийскей гуманитарней мисиї” єдно потвердзенє же зме на добрей драги. Сотруднїцтво у обласци култури и промоциї традицийних вредносцох наших братских народох уж роками на високим уровню, а проєкт ,,Мобилней клинїки” отвера дзвери и за сотруднїцтво у других одношеньох – визначел предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац.

