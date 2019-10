У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним штерацец штвартим числу новинох „Руске слово” на бокох „Тижньовнїка” мож пречитац звит зоз семинара „Медийни бизнис у локалних штредкох”, док „Нашо места”, окрем актуалносцох, зазначели Усни новини и виставу „Твитература з мура” Емилиї Чизмар у Коцуре, комунални роботи у општини Жабель и звит зоз схадзки СО Шид.

О Янкови и Вери Сабадошових з Керестура котри продукую бундаву за маґочки и о єшеньскей шатви пише „Економия”.

„Култура и просвита”, медзи иншим, зазначела як ше наша Установа и Завод за културу войводянских Руснацох представели на Сайме кнїжкох у Беоґрадзе, а як ше керестурски аматере представели на рочним концерту, док „Мозаїк” представя младого тамбуркаша зоз Дюрдьова Марка Шоша.

„Духовни живот” пише о тим як преславени кирбаї у Суботици, Новим Орахове, Вуковаре и Осиєку, а ту и напис пошвецени менталному здравю.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” пише о 100-рочнїци пребуваня шестрох василиянкох у Лєтнєй владическей резиденциї, а ту и нове предлуженє фельтону „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша.

На бокох рубрики пошвеценей спорту зазначени красни успих керестурских столнотенисерох и каратисту Ґлорияна Штранґара, дзе зазначени и резултати у першенствених лиґох наших фодбалских клубох.

Додаток у тим чишлє „Дикица”, а на концу новинох рубрика з рецептами „Горуци тепши”.

