НОВИ САД – Наш познати кантавтор Сашо Палєнкаш на пондзелок, 4. новембра, у новосадских руских медийних редакцийох трима три мини-концерти.

У Рускей редакциї Радио Нового Саду полгодзинови акустични концерт почнє на 9,30 годзин, други будзе у Рускей редакциї РТ Войводини на 10,45 годзин, а потим на 12,45 годзин у просторийох НВУ „Руске слово”.

