На соботу будзе Каритасов бал

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурски и коцурски Каритас з нагоди октобра – мешаца старших особох, у просторийох рускокерестурского Каритасу на соботу, 2. новембра, од 14 по 17 годзин орґанизує традицийни Каритасов бал.

На бал поволани шицки старши особи, волонтере, млади, дзеци, як и шицки котри на даяки способ активни у Каритасу.

Тот бал уж традицийни и отримує ше го раз у єдним, раз у другим Каритасу, а циль того балу же би и стари и млади вєдно приємно препровадзели час.

(Зоз прешлорочного друженя у коцурским Каритасу.)

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)