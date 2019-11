Преславени Кирбай на швето Святого апостола и євангелисти Луки

БАЧИНЦИ – Церква и вирни вчера на швето Святого апостола и євєнгелисти Луки, у народзе познатше як Лукача, преславели храмове швето – Кирбай.

Службу Божу предводзел о. др Яков Кулич, а сослужели священїки зоз нашей и крижевацкей епархиї, як и римокатолїцки священїки.

У казанї о. др Яков Кулич визначел значносц святого Луки у християнстве як апостола, алє и євангелисти, хтори на найкрасши способ описал Христов живот.

Церковне шпиванє предводзели вирни, як и домашнї парох о. Дарко Рац, а на богослуженю було и вирних зоз наших других парохийох.

Домашнї парох о. Дарко Рац подзековал о. др Яковови Куличови же возвелїчал швето, як и другим паноцом и вирнима хтори пришли подзелїц кирбайску радосц.

После Служби Божей бул традицийни обход коло церкви зоз читаньом євангелийох, а на концу одшпиване многолїтствиє.

