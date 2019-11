На билбордох и руски школяре

НОВИ САД – Здруженє за промоцию дружтвеней одвичательносци, у сотруднїцтве зоз ОПЕНС-ом, и того року порушало проєкт „Учим+знам=Вредзим” у хторим ширцом городох на билбордох поставени фотоґрафиї новосадских школярох котри у прешлим школским року посцигли значни успихи на державним и медзинародних змаганьох. И того року на тих билбордох руски школяре – на насловней фотоґрафиї висликовани билборд на хторим школяре Михайло Катона и Михаило Пап котри освоєли перше место на Републичним змаганю з руского язика. Як Рутенпрес нєурядово дознава, єст ище руских школярох чия фотоґрафия будзе на даєдим з билбордой.

Предсидатель Здруженя Александар Саванович виявел же по конєц тижня на 40 билбордох буду представени 280 школяре, найвецей од 2015. року, одкеди ше запровадзує тот проєкт. Саванович визначел и же тоти билборди буду поставени и у општинох Сримски Карловци, Жабель, Србобран, Бачки Петровец, Беочин и Темерин.

