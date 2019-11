КОЦУР – Нєшка, 1. новембра, почина Каритасова акция у Коцуре под назву ,,Дунц шпайз” и будзе тирвац по 28. новембер. Акция облапя зберанє помоци у поживи и стварох котри мож найсц у шпайзу, як и средства за гиґиєну, а помоц будзе унапрямена худобним коцурскей парохиї.

Шицки гражданє добрей дзеки свой дар можу принєсц до Каритасу каждого штвартку у новембру, од 10 по 12 годзин.

Орґанизатор тей акциї Парохиялни Каритас ,,Марийов дом” Коцур.

