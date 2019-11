Представени други том Латякових „Руснацох”

НОВИ САД – Други том кнїжки „Руснаци”, автора Дюру Латяка хтори видала НВУ „Руске слово”, вчера вечар представени новосадскей публики у просторийох Руского културного центру.

О публицистичним дїлу хторе представя орґанску цалосц зоз першим томом „Руснацох”, обявеним 2017. року пред числену публику бешедовали редактор Видавательней дїялносци НВУ „Руске слово” Микола Шанта, рецензент Саша Сабадош и автор Дюра Латяк.

Други том „Руснацох” ма два тематични цалосци и облапя статї о руских студентох и штредньошколцох у периодзе од 1927. по початок 21. вику, дзе представени процес формованя рускей интелиґенциї од початку националного будзеня по нєшкайшу ґенерацию, а у другей часци позберани Латяково биоґрафски написи и портрети визначних поєдинцох рускей култури другей половки 20 вику. Як гварене на промоциї, кнїжка „Руснаци” представя резултат скоро 50-рочней Латяковей роботи и виучованя културного и дружтвеного розвою рускей заєднїци на тих просторох, и представя нєзаобиходну литературу за каждого кого интересую тоти теми.

Окремносци вечара у РКЦ допринєсло же промоция другого тому кнїжки „Руснаци” була и свойофайтова „роботна” преслава 86. Латякового родзеного дня хтори му з доберанима словами винчовал директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа. Подїю з музичнима нумерами прикрашел Хор „Гармония”, а директорка РКЦ Наташа Макаї Мудрох з даскельо стихами здогадла же Латяк, окрем же є публициста, тиж и квалитетни литературни автор. Вечар закончени з пригодним коктелом, дзе Дюрови Латякови нагоду винчовац родзени дзень и нове публицистичне дїло мали числени приятелє, сотруднїки и почитователє.

Кнїжка видата з финансийну потримовку Городу Нови Сад и Амбасади України.

