РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 2. новембра, на 14 годзин будзе отримане дзевяте коло першенственого змаганя кадетох ФК „Русин” процив ФК „Славия” зоз Пиньвиц.

Змаганє будзе на керестурским Ярашу, та поволани шицки любителє того спорту же би пришли потримац домашнїх фодбалерох. Уход шлєбодни.

