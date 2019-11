КУЛА – У здравствених установох у цалей Србиї, та и у Доме здравя у Кули, на нєдзелю, 3. октобра од 8 до 16 годзин буду безплатни превентивни препатрунки, а препатриц ше годни и гражданє котри нє маю улацене здравствене осиґуранє.

З акцию ше жада змоцнїц превенцию хоротох, та гражданє годни поробиц ЕКҐ, вимерац уровень цукру у креви и кревов прицисок.

За тоту акцию, котру орґанизує Министерство здравя, нє потребне заказовац превентивни препатрунки.

