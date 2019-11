Филозофски факултет нєшка отвера дзвери будуцим студентом

НОВИ САД – Филозофски факултет Универзитета у Новим Садзе нєшка орґанизує Дзень отворених дзверох за будуцих студентох од 10 до 13 годзин. Того дня годно нащивиц и Оддзелєнє за русинистику.

Дзекуюци тей акциї, шицки штредньошколци котри жадаю уписац даєден зоз 50 акредитованих студийских програмох на Филозофским факултету, односно и на Оддзелєню за русинистику, хторе за тоту нагоду пририхтало и видео поволанку, годно дознац и як ше треба пририхтац за приємни испит, дзе студенти змесцени, цо по законченим факултету, чи єст черанка студентох и други питаня котри можу интересовац будуцих студентох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)