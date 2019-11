Обявена и поезия Силвиї Маґоч

ЗОМБОР – На 11. Фестивалу любовней поезиї, хтори орґанизує Дом школярох у Зомборе, прешлого викенду участвовала и Силивия Маґоч зоз Дому школярох Штреднєй школи „Петро Кузмякˮ зоз Руского Керестура, а писня єй друкована и у заєднїцким Зборнїку 60 вибраних творох.

Маґочова зоз Коцура, а школярка є другей класи Ґимназиї „Петро Кузмякˮ на руским наставним язику. На Конкурсу фестивалу участвовала зоз писню „Драги любови барз чудниˮ на сербским язику цо по пропозицийох Фестивалу, а менторка єй була педаґоґиня у керестурским Доме Любица Няради.

На Конкурсу участвовали школяре зоз 37 Домох школярох зоз цалей Сербиї, зоз 180 литературнима роботами любовней поезиї и поетскей прози, а 60 вибрани видруковани у окремним Зборнїку. Тоти авторе, а медзи нїма и Маґочова, их пречитали и на окремним Литературним вечаре хтори отримани у Соколским доме, а у музичней часци ше представели школяре Музичней школи Петар Коньович зоз Зомбора.

За побиднїкох Конкурсу други дзень нащиви Дому у Зомборе бул предвидзени за обиходзенє городу тє. його културних знаменїтосцох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)