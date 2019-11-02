Карти за Бал младих мож резервовац ище нєшка

ДЮРДЬОВ – Бал младих од петнац по трицец пейц роки, у орґанизациї младих з Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” з Дюрдьова, будзе на шлїдуюцу соботу, 9. новембра. Карти мож резервовац ище нєшка, 2. новембра, при Тамари Салаґ на 064/ 412-98-85, по цени од 1 200 динари.

Резервовани карти годно превжац на нєдзелю, 3. новембра, у спомнутим Дружтве у улїци Краля Петра Першого 64 у Дюрдьове, од 20 по 21 годзин. Исти вечар на 21 годзин млади орґанизаторе буду мац схадзку на котрей ше буду радзиц о потребним за реализацию Балу.

Дюрдьовски Бал младих почнє на 19 годзин у просторийох Дружтва, грац будзе Пицикато бенд, а орґанизована богата вечера и томбола.

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