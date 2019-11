Драга Вербас-Србобран будзе заварта по 15. новембер

ВЕРБАС – Часц драги медзи Вербасом и Србобраном, од Т крижней драги на виходзе з Вербасу по ґузел на авто-драги, заварта за транспорт и надалєй. Плановане же би драга була заварта по 15. новембер.

Як наведзене у сообщеню, у роботи на бетонским мосту обачени очкодованя главних ношачох и векша поверхносц очкодованей арматури, а и други очкодованя пре хтори мост вецей нєбезпечни. Слово о очкодованьох котри ше зявели накнадно и нє були у проєкту. У догварки зоз надпатраюцим орґаном и представнїками инвеститорох, подполно звалєна верхня бетонска плоча моста.

По словох одвичательних, виробок новей бетонскей плочи вимага предлуженє роботох, а зоз тим ше предлужує и зоперанє транспорту на тей часци драги.

