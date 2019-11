У римокатолїцкей церкви у Коцуре преславени Кирбай, а пошвецена и Хресна драга

КОЦУР – У римокатолїцкей церкви Шицких святих у Коцуре вчера, 1. новембра, преславени Кирбай. Числени парохиянє нащивели римокатолїцку церкву з нагоди швета Шицких святих, а того дня було означене и 160 роки од єй пошвецаня.

Службу Божу служел домашнї, управитель, о. Карло Сабадї, а монсиньор Йосип Миоч, ректор Паулинума зоз Суботици, предводзел Службу и бул казательник. Сослужели о. Дюра Югас, декан и парох римокатолїцки у Кули, о. Тибор Жунї, парох римокатолїцки у Србобрану, о. др Яков Кулич, професор у пензиї з Коцура и о. Владислав Рац, парох коцурски грекокатолїцкей церкви. Служба служена на мадярским и горватским язику.

По законченей Служби Божей, на римокатолїцким теметове було пошвецанє Хресней драги,односно рестаурованих иконох змесцених у каплїчкох котри ше находза коло драги на уходзе до теметова. Най здогаднєме, Хресна драга на римокатолїцки теметов поставена 1912. року и витримала цали єден вик. Алє, понеже велї фиґури були очкодовани и порозбивани, Церковни одбор римокатолїцкей церкви анґажовал Силвестера и Ромка Макайових же би их пошорели. Рестауровани фиґури врацени до каплїчкох и заварти зоз склом.

Парохиянє вчера на швето Шицких святих и на гробох палєли швички, на чесц шицким своїм покойним. Понеже тот обичай превжали шицки валалчанє, попри вирних римокатолїкох, швички палєли и вирни на гробох покойних на грекокатолїцким и на православним теметове.

